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"Как растение в горшке": экс-советница Трампа обиделась из-за места рядом с Путиным
05 октября 2021, 16:25 • 41 • Политика
Американку оскорбило такое соседство
Бывшая советница 45-го президента США Дональда Трампа Фиона Хилл продолжает развлекать общественность своими мемуарами, в которых делится весьма изощренными фантазиями на политическую тему. В одной из глав она рассказала о "злом умысле", который ей удалось разглядеть в том, что однажды ее посадили рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как-то раз госпожа Хилл отправилась в Россию для участия в экспертном мероприятии. Высокопоставленную на тот момент госслужащую посадили рядом с российским главнокомандующим. Вместо того, чтобы порадоваться близости первого лица могучей державы, она начала строить догадки, почему ей досталось именно это место.
После долгих и изнурительных размышлений американка пришла к выводу, что ей отвели роль "обрамления Путина". Госпожа Хилл невысокого мнения о своей женской привлекательности. Дама указала, что была этакой "серой мышкой", которую намерено усадили с Путиным, чтобы выгодно его оттенить.
Хилл считает, что представляет из себя идеальную золотую середину: ее нельзя назвать совсем уж некрасивой женщиной, но и привлекательной она не является. При этом она "не слишком старая и не слишком молодая". Американка также добавила, что о такой философии ей якобы поведала тогдашний главред РИА "Новости" Светлана Миронюк.
"Я женщина без видных качеств, как растение в горшке, обрамляющее господина Путина", – объявила Хилл.
Миронюк якобы рассказала ей, что женщина с модельной внешностью или мужчина рядом с президентом вызвало бы ненужное внимание.
К слову, недавно бывшая соратница Трампа Стефани Гришэм обвинила нашего президента в том, что он специально кашлял при экс-главнокомандующем США, чтобы запугать его таинственной инфекцией.
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