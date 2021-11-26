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"Как нельзя?": Зеленского вывели из себя вопросы о покупке электроэнергии у Лукашенко
26 ноября 2021, 16:20 • 218 • Политика
У страны не будет иного выхода, считает глава государства
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видит альтернатив белорусской электроэнергии, если государство столкнется с ее дальнейшей нехваткой.
Президент провел "пресс-марафон" с ведущими представителями средств массовой информации, которым поведал о ключевых проблемах, стоящих перед страной. Одной из тем стал дефицит электроэнергии.
По словам Зеленского, все разговоры о неприемлемости покупки электричества у Александра Лукашенко пусты и оторваны от реальности.
"Как это нельзя? Как нельзя? А если не хватит какому-то городу? И как по другому поступать? Из России уголь не идет", – высказался Зеленский.
Эту реплику глава государства адресовал ведущему Савику Шустеру, который выступает на телеканале "Украина 24", принадлежащем Ренату Ахметову. Президент Украины заявил, что у страны нет иного выхода из ситуации, а затем обвинил журналистов в том, что те устроили против Киева настоящую медийную войну по этой теме.
"Я считаю, что вы служите олигарху. К сожалению, уже не олигарху. Я говорю: большой бизнесмен", – заявил Зеленский, говоря об Ахметове.
Согласно информации ряда СМИ, за организацией "пресс-марафона" стоит фактически "приглашение" Ахметова на публичные переговоры. Однако бизнесмен так и не дождался от президента ответного жеста: Зеленский обвинил Шустера в работе на "плохого олигарха", однако затем смягчил тон, указав, что журналист мог выполнять подобную работу "случайно".
Отметим, что больше двадцати минут в начале "пресс-марафона" Зеленский общался исключительно с Шустером, которого обвинил в дестабилизации ситуации в стране. Президент уверен, что бизнесмена хотят втянуть в государственный переворот, однако Ахметов "не побежит это делать".
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