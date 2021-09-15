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"Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко

15 сентября 2021, 19:00  •  181 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Батька не стал скрывать свои восторги от богатств соседа
Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом к своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону. Дорогие интерьеры роскошного президентского дворца до глубины души поразили белорусского Батьку.
Президент Таджикистана встретил гостя из Белоруссии в своем знаменитом резном кабинете во Дворце Нации. Стоит отметить, что глава белорусов уже имел удовольствие полюбоваться изысканными интерьерами три года назад. Однако и сейчас, со второго взгляда, Александр Григорьевич не смог сдержать восторга.
Убранство дворца таджикского лидера действительно поражает воображение. Стены кабинета отделаны искусной резьбой по дереву. Над интерьером резиденции президента вручную работали именитые местные мастера.
"Это не просто красиво – это изумительная работа", – похвалил резчиков белорусский главнокомандующий.
В ответ на это Рахмон отметил, что с радостью подыщет мастеров, которые смогут создать подобную красоту на белорусской территории.
Планирует ли Александр Григорьевич разжиться таким же роскошным кабинетом, пока неизвестно.
К слову, недавно Батька побывал в гостях у российского главнокомандующего Владимира Путина. Чуть позже Лукашенко раскрыл неизвестные ранее подробности переговоров с лидером россиян. Большую часть времени президенты обсуждали вопросы безопасности.

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