"Избрался сомнительно, правил плохо": в РФ высказались о позорном конце президента Афганистана

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Бегство первого лица государства неприятно удивило Москву

Внимание всего мирового сообщества приковано к происходящему в Афганистане. Недавно талибы* объявили, что взяли власть в стране в свои руки. В сложившейся ситуации глава государства Ашраф Гани принял решение спешно покинуть родные земли. По мнению спецпредставителя российского лидера по Афганистану Замира Кабулова, такое поведение является "позорным" и заслуживающим осуждения.



Высокопоставленный госслужащий отметил, что решение главы афганского государства быстро собрать свои пожитки и сбежать из родной страны оказалось неожиданностью для России. Москва не думала, что президент так стремительно сдаст свои позиции.

Да и в целом оказалось, что боевая способность местных вояк была серьезно переоценена. В подготовке армии Афганистана деятельное участие принимали американские спецы. Однако их наставничество явно не пошло на пользу афганцам.

Кабулова также поразило, что Гани совсем недавно пафосно заявлял, что готов до последней капли крови бороться за родину. А в итоге при первой серьезной опасности ретировался.

"Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно", – подвел итоги президентства Ашрафа Гани высокопоставленный российский дипломат.

В беседе с журналистами телеканала "Звезда" Кабулов добавил, что народ Афганистана имеет полное право привлечь такого нерадивого главнокомандующего к ответственности.

К слову, недавно опытный востоковед Никита Мендкович рассказал, что изменится в Афганистане с приходом талибов*.

*запрещенная в России организация

