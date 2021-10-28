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"Интер РАО" обратится в Еврокомиссию для защиты интересов Латвии и Эстонии

28 октября 2021, 13:20  •  181 • Политика
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Литва ограничивает поставки электроэнергии в страны Прибалтики
Российская компания "Интер РАО" подозревает литовские власти в нарушении антимонопольного законодательства на рынке электроэнергии. Она намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой начать проверку факта ущемления интересов потребителей.
В частности, из-за действий Литвы пострадали ее соседи: Латвия и Эстония. Вильнюс еще в сентябре в одностороннем порядке принял решение об ограничении поставок электроэнергии в страны балтийского региона.
Соответствует ли решение литовских властей международному законодательству, будет оценивать Еврокомиссия. Член правления "Интер РАО" Александра Панина подчеркнула, что компания планирует нанять юристов для рассмотрения данного дела. Она не исключила, что в действия Вильнюса могут нарушать положение о конкуренции на рынке.
Примечательно, что энергетические регуляторы Латвии и Эстонии осудили действия Литвы. Из-за стремления Вильнюса физически ограничить поступление электричества из Белоруссии в прибалтийские страны также снизилась пропускная способность сетей, идущих из России.
Напомним, ранее глава литовского МИД, испугавшись "угроз", исходящих от России и Белоруссии, призвал США усилить военное присутствие НАТО в республике. 

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