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"Идите вы со своими озабоченностями": Путин потребовал от Запада срочных гарантий по безопасности России

23 декабря 2021, 16:30  •  295 • Политика
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Глава государства посоветовал западным коллегам представить размещение российских ракет в Мексике или Канаде
Действия Российской Федерации зависят не столько от переговоров, сколько от безусловных гарантий ее собственной безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая 23 декабря в ходе пресс-конференции на вопрос от корреспондента Sky News о "гарантиях ненападения на Украину или на другое государство".
Российский лидер указал, что расширение НАТО в восточном направлении неприемлемо. Москва же не запятнала себя размещениями ракет у границ того или иного государства. Президент предложил представить журналистам реакцию Соединенных Штатов в случае размещения Россией ракет на границе США с Мексикой или Канадой.
"Это они ставят ракеты на пороге нашего дома. Мы, что ли, ставим ракеты у границ? Нет, это США находятся у нас на пороге. Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного? Это Запад немедленно и сейчас должен дать гарантии безопасности России ", – прокомментировал Путин.
Глава государства также заявил, говоря о прежних обещаниях НАТО, что альянс фактически нагло обманывал – сначала Советский Союз, заверяя в нерасширении на восток, а затем и Россию. Хотя и СССР, и РФ старались выстраивать хорошие отношения с Западом. Также лидер заявил, что не понаслышке знает о попытках Соединенных Штатов развалить Россию, так как работал директором ФСБ.
"Идите вы со своими озабоченностями. Мы делаем то, что считаем нужным", – описал Путин подход Запада.
В целом же, указал президент России, пока что Москва видит положительную реакцию Запада в вопросах о гарантиях безопасности. Стороны переговоров готовы к диалогу, представители уже назначены.
Подробная информация о пресс-конференции президента России – в материале "Утра".

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