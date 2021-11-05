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"Идем своим путем": Киев покончил с "русским миром"
05 ноября 2021, 18:35 • 30 • Политика
На Украине уверены, что былые времена навсегда в прошлом
В последние несколько лет вся внешняя политика украинского государства базируется на антироссийских высказываниях. Настоящим мастером в этом неприглядном деле стал глава местного МИД Дмитрий Кулеба. На этот раз он пафосно объявил, что его родина порвала все нити, которые ранее связывали государство с Россией.
Руководитель главного украинского внешнеполитического ведомства объявил, что все власть имущие в Незалежной рады, что события развиваются таким образом. По словам Кулебы, ни главнокомандующий Украины Владимир Зеленский, ни местные депутаты, ни кабинет министров не хотят возвращения Украины к своим русским истокам.
"Мы разорвали эту политическую связь с русским миром (…) Мы делаем свое дело и идем своим путем", – передает пафосную тираду украинского политика РИА "Новости".
Кулеба подчеркнул, что вся властная верхушка считает: Украина является исключительно европейской страной, и ее руководство пойдет на все, чтобы государство приняли в "просвещенную" западную семью.
При этом глава украинского МИД пожаловался, что европейцы не проявляют достаточной радости из-за появления такого нового члена семейства. Кулеба хотел бы, чтобы его страну более охотно признавали в Европейском союзе.
Стоит отметить, что этот скандальный украинский политик постоянно задевает нашу страну. Недавно Кулеба попросил Североатлантический альянс надавить на Россию в Черном море. При этом министр считает, что это Москва ведет себя слишком агрессивно.
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