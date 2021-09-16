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"Гвалт по всему миру": Лукашенко заявил об истерике в Европе после учений "Запад-2021"

16 сентября 2021, 12:25  •  124 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
НАТО заявляет об угрозах в своей адрес, хотя и постоянно проводит маневры на рубежах РФ
Североатлантический альянс провел учения на территории Прибалтики и Украины в этом году. За последнее пятилетие количество военно-учебных операций со стороны НАТО выросло в два раза– примерно до 90 маневров в год. При этом западные страны вместе с Киевом твердят о "мнимых угрозах безопасности" со стороны Минска и Москвы, о чем заявил сегодня, 16 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава республики отметил, что усиление военного присутствия у границ членов ОДКБ создает условия для провокаций и инцидентов. Прибалтийские государства, а также Польша с Украиной, демонстрируют весьма нервную реакцию на плановые оборонительные учения "Запад-2021", которые фактически завершены.
"А гвалт с Запада до сих пор разносится по всему миру", – указал Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил, что тема об учебных маневрах белорусской и российской армий стала предметом широкого обсуждения в СМИ. При этом на маневры пригласили международных наблюдателей. Тем не менее, соседи не отказались от мантры об угрозе своей безопасности – Зеленский и вовсе заявил, что на учениях РФ и Белоруссия отработали варианты захвата Киева и Одессы с Харьковым.
Президент напомнил, что украинская сторона регулярно принимает участие в маневрах Североатлантического альянса, которые, с позиции Запада, имеют строго оборонительный характер – хотя расстояние между Украиной и Штатами составляет тысячи километров.
Ранее постоянный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что украинские власти категорически отказываются от очной формы переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

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