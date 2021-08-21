"Грязная игра Лукашенко и Кремля": Польша обвинила Россию в ситуации с мигрантами на границе

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Забор на границе сломали белорусские спецслужбы, говорится в заявлении

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак разразился обвинениями в адрес Москвы и Минска. Две страны якобы виноваты в наплыве беженцев и ситуации, которая сложилась на границе, а забор повредили белорусские спецслужбы. Своими умозаключениями министр поделился в Твиттер, назвав происходящее "грязной игрой Лукашенко и Кремля" и приложив фото сломанного ограждения.