"Грустный момент": смысл визита Меркель к Путину объяснил политтехнолог

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Глава правительства Германии успела наделать множество ошибок во внешней политике

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа – это элемент "челночной дипломатии" уходящего, но еще имеющего все полномочия немецкого лидера. Такую оценку дал политтехнолог Марат Баширов.

По его мнению, за свою длительную карьеру в политике Меркель наделала немало ошибок. Но перед уходом пытается оставить преемнику хороший задел, встретившись сначала с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с главой Украины Владимиром Зеленским и "забросив темы на будущее".

"В любом случае для нее это грустный момент. Она много сделала во внутренней политике для Германии, но при этом множество провалов во внешней",

– подвел итог Баширов в своем телеграм-канале "Политджойстик".

Визит Меркель в Москву не был запланирован заранее. О нем неожиданно объявили всего неделю назад. До этого ожидалось, что канцлер ФРГ после июльской встречи с президентом США Джо Байденом направится в Киев. Однако незадолго до переговоров с Зеленским в Берлине скорректировали программу зарубежных визитов лидера, поэтому сначала Меркель пообщается с Путиным.

На Украине, где сначала с нетерпением ждали прибытия канцлера, теперь призывают не придавать значения встрече президента с "работающей на Кремль" Меркель и возлагают надежды на переговоры Зеленского с Байденом в конце августа.