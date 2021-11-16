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"Головотяпство": депутат Бундестага оценил приостановку сертификации "Северного потока-2"

16 ноября 2021, 22:55  •  243 • Политика
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
В Берлине прогнозируют рост цены на газ в Европе из-за решения регулятора ФРГ
Приостановка сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока – 2" приведет к росту цен на газ. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Левые" Клаус Эрнст, комментируя сегодняшнее решение Федерального сетевого агентства ФРГ по балтийскому газопроводу.
По мнению парламентарии немецкий регулятор должен был срочно сертифицировать "крайне необходимый для газового снабжения трубопровод". Вместо этого агентство собственным "толкованием права" затягивает процесс запуска новой балтийской магистрали "без какой-либо нужды", заметил Эрнст.
Либерализация рынка природного сырья, считает немецкий депутат, все чаще превращается в "головотяпство". Энергетический сектор является центральным элементом инфраструктуры, поэтому идеологические препоны "не должны создать угроз снабжению в этой сфере".
Новость о приостановке сертификации оператора "Северного потока-2" привела к тому, что впервые с октября цена газа в Европе снова резко ушла в гору – на хабе TTF в Нидерландах стоимость декабрьских фьючерсов добралась до отметки в $1110 за тыс. кубометров.
Российские экономические эксперты выразили мнение, что действия Берлина сыграют на руку отечественному "Газпрому", поскольку прогнозируют дальнейший рост цены на голубое топливо. Особенно с учетом, что сертификация может продлиться до конца весны – начала лета 2022 года. А вот европейцев ожидает беспокойная зима в условиях нехватки газа в подземных хранилищах континента и суровой погоде.

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