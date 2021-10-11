"Гнать в шею из страны": россияне отреагировали на приезд Нуланд "с печеньками"

Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Американка вызвала большой ажиотаж в Сети

Сегодня, 11 октября, заместительница руководителя американского Госдепа Виктория Нуланд прилетела в российскую столицу. Скандально известная дарительница печенек на украинском майдане вызвала бурные обсуждения в интернет-пространстве.



Весьма иронично по этому поводу высказался известный политический эксперт и публицист Армен Гаспарян. На своей странице в телеграм-канале специалист разместил видеоролик, на котором госпожа Нуланд шествует по российскому аэропорту.

"Печеньки приехали", – лаконично прокомментировал прибытие американки Гаспарян.

Высокопоставленная госслужащая, которая в свое время активно поддерживала государственный переворот в Незалежной, пользуется дурной славой на территории нашей страны. Запустение, в которое пришло братское государство, болью отдается в сердцах многих россиян. Так что радости по поводу ее прибытия в Москву никто не испытал.

"Пусть наши кушает", "Особо важный груз", "На кол ведьму", "Что-то сумки маловаты! Где обещанные печеньки?", "Сухарики ей в дорогу", "Нашествие ковидлы и Нуланд. Теперь надо проводить очищение страны путем экзорцизма и антисептика", "Принесла ее нелегкая... Гнать в шею из страны с ее "выпечкой"..." – пишут комментаторы.



К слову, недавно опытный эксперт Александр Лосев раскрыл причину визита Нуланд в Россию. Специалист убежден, что Белый дом планирует договориться с нашей страной по ряду важных вопросов.