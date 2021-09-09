Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете и...
Главная / Политика

"Гигиенично и честно": деятели культуры и спорта предпочли участвовать в выборах в Госдуму дистанционно

09 сентября 2021, 13:35  •  118 • Политика
Константин Богомолов. Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Онлайн-голосование выбрали для себя режиссер Богомолов, певица Валерия, футболист Булыкин
Выборы Государственной думы VIII созыва – дело важное для каждого человека, неравнодушного к судьбе своей страны. Возможность отдать голос за кандидата дистанционно – дополнительное удобство, которым вправе воспользоваться каждый житель Москвы.
По мнению футболиста Дмитрия Булыкина, онлайн-голосование избавляет от многих неудобств, связанных с посещением избирательного участка. Поэтому отказ участвовать в выборах под предлогом пандемии коронавируса и нежелания встречаться с большим количеством людей, больше не работает. По крайней мере, в Москве каждый сможет проголосовать удобным для него способом.
"За кого и как – это уже второе дело, но нужно проявить свою общественную позицию",
– приводят "АиФ" слова знаменитого футболиста.
Идея дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пришлась по душе и певице Валерии. Она допустила, что многие с опаской относятся к форме ДЭГ, поскольку она пока непривычна, так сказать, выбивается из шаблона. Однако надо понимать, что технологии меняют нашу жизнь.
"Могу сказать, что электронное голосование как форма, безусловно, упрощает задачу людям выразить свое мнение, участвовать в общественной жизни и политических процессах, оставаясь при этом в безопасности", – цитирует "МК" Валерию.
Причем голосование онлайн с использованием собственного гаджета – это не только гигиенично, но и гарантирует честный результат. На это указал художественный руководитель Театра на Малой Бронной, муж журналистки Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов.
"Именно в этой форме голосования, как мне объяснили мои сведущие знакомые, невозможно мутить мутное. Потому как Цифра имеет свойство хранить следы любого вмешательства. Попросту говоря, там ваш голос никто не украдет. Вот поэтому я и бу электронно-дистанционно отправлять свой гражданский долг",
– сообщил Константин Богомолов на своей странице в "Инстаграм" (орфография автора сохранена).
Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной думы, а жителям отдельных районов столицы – также за депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Для участия в онлайн-голосовании нужно подать заявку до 23:59 13 сентября на портале городских услуг mos.ru или в мобильном приложении.
Об организации независимого наблюдения за ходом выборов на избирательных участках и в системе ДЭГ ранее рассказали в Общественной палате.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





118
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
09 сентября 2021, 06:15
Паникующих из-за русского газа британцев раскусили соотечественники: "Всё это, конечно, ложь"
09 сентября 2021, 08:05
Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока — 2»
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.