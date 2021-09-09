"Гигиенично и честно": деятели культуры и спорта предпочли участвовать в выборах в Госдуму дистанционно

Константин Богомолов. Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com

Онлайн-голосование выбрали для себя режиссер Богомолов, певица Валерия, футболист Булыкин

Выборы Государственной думы VIII созыва – дело важное для каждого человека, неравнодушного к судьбе своей страны. Возможность отдать голос за кандидата дистанционно – дополнительное удобство, которым вправе воспользоваться каждый житель Москвы.

По мнению футболиста Дмитрия Булыкина, онлайн-голосование избавляет от многих неудобств, связанных с посещением избирательного участка. Поэтому отказ участвовать в выборах под предлогом пандемии коронавируса и нежелания встречаться с большим количеством людей, больше не работает. По крайней мере, в Москве каждый сможет проголосовать удобным для него способом.

"За кого и как – это уже второе дело, но нужно проявить свою общественную позицию",

– приводят "АиФ" слова знаменитого футболиста.

Идея дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пришлась по душе и певице Валерии. Она допустила, что многие с опаской относятся к форме ДЭГ, поскольку она пока непривычна, так сказать, выбивается из шаблона. Однако надо понимать, что технологии меняют нашу жизнь.

"Могу сказать, что электронное голосование как форма, безусловно, упрощает задачу людям выразить свое мнение, участвовать в общественной жизни и политических процессах, оставаясь при этом в безопасности", – цитирует "МК" Валерию.

Причем голосование онлайн с использованием собственного гаджета – это не только гигиенично, но и гарантирует честный результат. На это указал художественный руководитель Театра на Малой Бронной, муж журналистки Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов.

"Именно в этой форме голосования, как мне объяснили мои сведущие знакомые, невозможно мутить мутное. Потому как Цифра имеет свойство хранить следы любого вмешательства. Попросту говоря, там ваш голос никто не украдет. Вот поэтому я и бу электронно-дистанционно отправлять свой гражданский долг",

– сообщил Константин Богомолов на своей странице в "Инстаграм" (орфография автора сохранена).

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Гражданам предстоит проголосовать за кандидатов в депутаты Государственной думы, а жителям отдельных районов столицы – также за депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Для участия в онлайн-голосовании нужно подать заявку до 23:59 13 сентября на портале городских услуг mos.ru или в мобильном приложении.

Об организации независимого наблюдения за ходом выборов на избирательных участках и в системе ДЭГ ранее рассказали в Общественной палате.