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"Гибридная война": Евросоюз накажет Лукашенко санкциями

10 ноября 2021, 11:10  •  189 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Politico узнало о новых ограничениях для Белоруссии
Евросоюз постарается действовать на опережение в условиях нарастающего миграционного кризиса. Уже на следующей неделе против Белоруссии могут быть введены новые санкции. Власти республики обвиняются в переброске сотен нелегалов к границе с Польшей. 
В ЕС уверены, что президент РБ Александр Лукашенко развязал против Союза гибридную войну, чтобы оказать давление и добиться отмены предыдущих санкций. Меж тем, меры против Белоруссии только усилятся. Как отмечает RT, в понедельник, 15 ноября, состоится саммит с участием министров иностранных дел Евросоюза. Темой переговоров руководителей МИД станут новые санкции.
Издание Politico выяснило, что они будут введены по двум основаниям: за организацию миграционного кризиса и за нарушение прав человека. Евросоюз постарается оказать давление не только на Лукашенко, но и на других физических и юридических лиц, которые считаются причастными к переброске нелегалов.
Примечательно, что Москва не остается в стороне от этого конфликта и предлагает Брюсселю пути по решению миграционного кризиса. К слову, оппозиционный политик Павел Латушко ранее озвучил свой план, как остановить Александра Лукашенко. Сама Польша, которая уже вторые сутки сдерживает потоки мигрантов, не исключает, что запросит помощи у НАТО.

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