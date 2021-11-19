"Германия стреляет в ногу Европе": в Хорватии оценили приостановку сертификации "Северного потока-2"

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Автор издания Advance усмотрел сознательную блокировку Берлином запуска газопровода и сравнил его действия с препонами Брюсселем допуска в ЕС "Спутника V"

Германия выстрелила в ногу Европе приостановкой сертификации оператора "Северного потока-2". И, вероятно, Берлин осознанно разрушает те немногие оставшиеся связи между Москвой и Брюсселем, сто в итоге может реально навредить лишь странам континента. Об этом заявил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

По его словам, немецкие представители объявили, что она не будут разрешать запуск нового балтийского газопровода из РФ, потому что, "ну, некоторые документы после "углубленного исследования" не полностью соответствуют" законодательству ФРГ. Утверждается, что штаб-квартира компании, которая управляет "СП-2", должна базироваться на немецкой территории, а не в Швейцарии, где она сейчас находится.

"В переводе это означает: Германия придумала аргумент, чтобы блокировать работу трубопровода, стреляя таким образом в ногу и себе, и всей Европе", – пишет автор.

В публикации он заметил, что же ему напоминает эта ситуация. По его мнению, блокировка "Северного потока-2" в точности схожа с препонами, которые западные страны ставят российской вакцине от коронавируса "Спутник V", препятствуя ее сертификации.

"Всегда будет отсутствовать один документ, один регламент, один неопределенный протокол..." – указывает обозреватель.

Тот факт, что в последнее время власти РФ даже не упоминают вопрос с вакциной, свидетельствует о том, что им все ясно как белый день, считает Д. Марьянович.

И ведет себя подобным образом Берлин потому, что на него оказывает большое влияние Вашингтон, который уже на протяжении многих лет давит на немцев, чтобы они отказались от проекта "СП-2". США продолжают делать это несмотря на то, что магистраль уже достроена. Просто американцы избрали другую тактику – они "начали требовать от Германии гарантий того, что она заблокирует газопровод в случае, если "Россия будет плохо себя вести"".

Автор подчеркнул, что временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель ровно это и исполняет. Обозреватель полагает, что со сменой правительства в отношениях между Берлином и Москвой и конкретно к "Северному потоку-2" со стороны Германии станет еще хуже.

Ранее глава французской биржевой компании Trafigura Джереми Уира высказал мнение, что на сегодняшний день любой здравомыслящий человек понимает, что новая российская труба в первую очередь нужна самим европейцам. Без балтийской магистрали население континента может столкнуться с бытовой катастрофой наступающей зимой.

Напомним, о при остановке сертификации оператора Nord Stream 2 AG немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство сообщил 16 ноября. Ведомство ждет от "Газпрома" создания "дочки" в Германии для управления отрезком трубы, которая проходит по сухопутной и морской частью "СП-2" на территории ФРГ. Российские экономические эксперты уже нашли в этом финансовую выгоду для отечественного монополиста.

