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"Газпром" открыл свои хранилища для прокачки топлива в Европу

12 октября 2021, 22:50  •  85 • Политика
Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Отечественный монополист работает в направлении стабилизации рынка
"Газпром" начал откачивать из своих хранилищ голубое топливо в трубопроводы для нужд европейских потребителей. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью BBC.
Российский дипломат опроверг обвинения США о том, что Москва якобы намеренно ограничивает поставки газа на континент. Министр подчеркнул, что РФ хочет помочь европейцам стабилизировать ситуацию на топливном рынке.
"Мы выступаем за энергетическую безопасность Европы, мы хотим работать вместе. (…) "Газпром" фактически начал откачку из своих запасов в трубопроводы для стабилизации рынка", – цитирует Reuters Рябкова.
Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, 7 октября отечественный концерн перевел свои европейские ПХГ с закачки на отбор сырья после рекордного скачка цен до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Отбор газа зафиксирован из хранилищ "Хайдах" в Австрии и "Йемгум" в Германии.
"Мы работаем осознанно, тихо, трезво в направлении стабилизации. Не в наших интересах раскачивать лодку дальше", – заметил представитель Смоленской площади.
Возвращаясь снова к надуманным обвинениям, дипломат пошутил в стиле устоявшихся у западного обывателя представлениях о русских и России.
"Мы бы предпочли, чтобы здесь был медвежий рынок. Сейчас Россия – это медведи, а не хулиганы", – сказал Рябков.
Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин указал европейцам на их ошибку, связанную с заключением краткосрочных контрактов на закупку газа вместо долгосрочных. При этом российский лидер не исключил возможности увеличить предложение отечественного газа, но сделать это нужно не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу.

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