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"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

19 октября 2021, 16:25  •  39 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева
Представители киевского режима не прекращают на каждом углу заявлять о готовности украинского лидера Владимира Зеленского устроить рандеву с нашим президентом Владимиром Путиным. Весьма резко на этот счет высказался глава МИД России Сергей Лавров.
Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны отметил, что "потоки сознания" Киева уже никого не удивляют. Украинские власти могут сколько угодно выдумывать сценарии встречи с нашим президентом. Реальных подвижек в этом деле нет.
"Они фантазируют повсеместно и ежедневно", – передает слова высокопоставленного госслужащего РИА "Новости".
Лавров напомнил, что со стороны Незалежной прозвучало немало высказываний по поводу гипотетической встречи российского и украинского главнокомандующих. При этом рассуждения украинцев и их громкие заявления больше похожи на сотрясание воздуха.
В какой-то момент они говорят о том, что Зеленский уже пакует чемоданы и готов отправиться на встречу. В другой раз сообщается, что Владимир Владимирович уже якобы дал добро на проведение переговоров, но советники его отговорили. Источники этой информации являются весьма сомнительными. По мнению Лаврова, такие новости и вовсе не достойны внимания. В Москве считают бессмысленным реагировать на все выкрутасы киевского режима.
Тем временем, американцы всячески помогают украинским политикам. Недавно глава Пентагона прилетел в Киев дабы поддержать евроатлантические устремления.

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