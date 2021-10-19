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"Европа в шоке": Зеленский считает "Северный поток-2" сильным оружием

19 октября 2021, 10:35  •  81 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президент Украины призвал европейцев отреагировать на высокие цены на газ
Безрезультативные попытки некоторых недальновидных западных политиков бороться с российским газопроводом "Северный поток-2" уже привели к кризисной ситуации на европейском рынке углеводородов. Сегодня, когда ситуация с ценами на газ полностью дестабилизирована, президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести очередные санкции.
Как сообщает URA.RU, политик назвал проект "Северный поток-2" сильным энергетическим оружием, последствия от которого еще даже неизвестны. Он обратил внимание на высокие цены на голубое топливо и заявил, что Европа в шоке от этого. Зеленский призвал реагировать на сложившуюся ситуацию. 
В частности, по мнению украинского президента, необходимо ввести новые санкции. По данным RT, речь идет о так называемом "третьем энергопакете". Глава государства добавил, что в Киеве пока не знают, как решать энергетическую проблему, и отметил, что скоро заканчивается контракт на транзит российского газа.
Напомним, ранее стало известно, что Украина может иметь отношение к нестабильной ситуации на европейском рынке газа. Так, по мнению аналитика Сергея Пикина, Незалежная закупает голубое топливо через малоизвестных трейдеров, что ведет к спекуляциям на бирже и необоснованному повышению цен.

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