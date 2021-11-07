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"Это тупик": немецкий эксперт указал на ошибку Запада в отношении России

07 ноября 2021, 14:20  •  159 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подход ЕС и США "делайте, что мы говорим" не работает
Немецкий эксперт Александр Рар обратил внимание на то, что западные СМИ крайне скудно осветили выступления президента РФ Владимира Путина на "Валдае" и G20. Политолог считает, что Запад зря не стремится к сотрудничеству с Россией.
Рар уверен, что журналисты молчат зря, ведь слова лидера россиян могут найти отклик среди здравомыслящих европейцев.
Например, на "Валдае" Путин рассказал о ценностях России, которые отличаются от европейских эпохи пост-модернизма. Консервативные жители ЕС обрадовались бы, узнав мнение президента. Рар полагает, что в таком случае удалось бы наладить диалог между Европой и Россией. 
На G-20 Путин предложил Западу развивать сибирские леса, но не встретил должного отклика. Эксперт же считает это ошибкой, ведь Сибирь – легкие "общего пространства" – намного ближе к Европе, чем, например, Амазонские леса. 
Рар отмечает, что ЕС и США не готовы прислушиваться к России, Китаю и Индии в решении мировых проблем. Запад требует, чтобы весь свет подчинялся его словам. Однако, пишет политолог, мир меняется и становится многополярным. 
ЕС и США не отходят от своей "эгоистичной концепции" в решении общечеловеческих вопросов. Например, лидеры G7 вместо того, чтобы сотрудничать по газовому кризису, нагнетают обстановку вокруг Китая и Тайваня, а также Украины, слепо надеясь на то, что ситуация с ценами разрешится в ближайшее время. По словам политолога, "это тупик". 

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