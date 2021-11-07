"Это тупик": немецкий эксперт указал на ошибку Запада в отношении России

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Подход ЕС и США "делайте, что мы говорим" не работает

Немецкий эксперт Александр Рар обратил внимание на то, что западные СМИ крайне скудно осветили выступления президента РФ Владимира Путина на "Валдае" и G20. Политолог считает, что Запад зря не стремится к сотрудничеству с Россией.

Рар уверен, что журналисты молчат зря, ведь слова лидера россиян могут найти отклик среди здравомыслящих европейцев.

Например, на "Валдае" Путин рассказал о ценностях России, которые отличаются от европейских эпохи пост-модернизма. Консервативные жители ЕС обрадовались бы, узнав мнение президента. Рар полагает, что в таком случае удалось бы наладить диалог между Европой и Россией.

На G-20 Путин предложил Западу развивать сибирские леса, но не встретил должного отклика. Эксперт же считает это ошибкой, ведь Сибирь – легкие "общего пространства" – намного ближе к Европе, чем, например, Амазонские леса.

Рар отмечает, что ЕС и США не готовы прислушиваться к России, Китаю и Индии в решении мировых проблем. Запад требует, чтобы весь свет подчинялся его словам. Однако, пишет политолог, мир меняется и становится многополярным.

ЕС и США не отходят от своей "эгоистичной концепции" в решении общечеловеческих вопросов. Например, лидеры G7 вместо того, чтобы сотрудничать по газовому кризису, нагнетают обстановку вокруг Китая и Тайваня, а также Украины, слепо надеясь на то, что ситуация с ценами разрешится в ближайшее время. По словам политолога, "это тупик".