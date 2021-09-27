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"Это туфта": украинцы разочаровались в европейских ценностях из-за ситуации с газом
27 сентября 2021, 10:35 • 224 • Политика
Прагматичное отношение немцев к внешнеполитическим связям не устраивает Киев
Ситуация с "Северным потоком-2" показала истинное лицо Берлина. Об этом заявил украинский политолог Тарас Загородний.
Он обратил внимание, что улучшение отношений Германии с Россией началось еще до выборов в бундестаг, но это не изменится и после выборов. И дело не только в том, что надежды Киева на немецких "Зеленых" не оправдались – в ФРГ в принципе строят отношения с Украиной как "метрополия с колонией", то есть учитывают исключительно собственные экономические интересы, указал эксперт в эфире телеканала "Наш".
"Себе они берут дешевый российский газ для снижения цен своей промышленности, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники",
– возмутился Загородний. По его словам, Германия просто "кинула" Украину в вопросе с "Северным потоком-2" и продолжает наращивать сотрудничество с Россией. Так что пора украинцам делать выводы: все рассказы про европейские ценности – "это туфта" приводит "Свободная пресса" мнение политолога.
Ранее в Киеве заявили о необходимости заручиться гарантиями Берлина и Вашингтона, что транзит российского газа в Европу продолжится как минимум до 2040 года. Идеи западных партнеров о том, чтобы сделать Украину крупнейшим экспортером водорода, власти Незалежной воспринимают скептически. Тем более что в Германии уже звучат высказывания, что без водорода из России обеспечить потребности ЕС в топливе не получится.
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