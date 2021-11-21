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"Это только начало": польский премьер-министр сделал заявление о России и Белоруссии
21 ноября 2021, 18:30 • 55 • Политика
Он полагает, что целостности ЕС угрожает абсолютное зло
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий записал объемное видеообращение, в котором выдвинул личные обвинения Александру Лукашенко и Владимиру Путину в организации миграционного кризиса. Он призвал европейские страны и НАТО оказать поддержку Варшаве в противостоянии Минску и Москве. Его слова приводит издание EADaily.
По его заявлению, Европе угрожает опасность. Сейчас на белорусско-польской границе идет гибридная война, которую якобы объявил Александр Лукашенко при поддержке российского президента. Он отметил, что на первый взгляд это напоминает обычный миграционный кризис, но это не так – у происходящего есть особая политическая цель.
Премьер заявил, что Европу решили дестабилизировать – сейчас все направлено на Польшу, но потом фокус может сместиться в сторону Германии, Бельгии, Франции и Испании. Давление на европейские страны, отметил он, уже ощущается.
"Каждый из нас платит большую цену за взлетевшие цены на энергоносители, вызванные резким уменьшением поставок газа в европейские страны. Это только начало", – приводит издание его цитату.
Моравецкий указал, что Польша собирается сделать все, чтобы остановить "угрожающее европейским государствам зло", поскольку страна всегда стояла на страже перед лицом захватчиков, тиранов и тоталитарных лидеров. Он призвал остальные страны объединиться, чтобы вместе встать на защиту Европы.
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