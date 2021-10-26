"Это небезопасно": Тихановская отказалась от визита в Россию из-за страха быть схваченной

Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Беглая кухарка хорошо понимает свое нынешнее положение

Бывшая участница предвыборной гонки за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что хотела бы посетить Россию, однако боится приезжать в нашу страну. Беглая политическая деятельница не забыла, что была объявлена здесь в розыск. Сейчас белоруске значительно комфортнее находиться на территории европейских государств.



"Угроза ареста остается, потому что небезопасно на территории Российской Федерации", – посетовала несостоявшаяся президентша.

Тихановская побеседовала с корреспондентами радиостанции "Эхо Москвы". Лидерша белорусской оппозиции заявила, что с удовольствием готова общаться с либерально настроенными российскими СМИ, однако предпочитает делать это на безопасной нейтральной территории.

Светлана призналась, что очень боится экстрадиции в родную Белоруссию. Там с бузотеркой вряд ли станут церемониться, нарушительницу порядка наверняка отправят за решетку.

Оппозиционерка также объявила о том, что в последнее время растеряла все свои политические амбиции. Она сказала, что не собирается снова баллотироваться в президенты Республики. Тихановская добавила, что изначально обещала избирателям не становиться главнокомандующей. Женщина изначально рассматривала себя как переходную фигуру, а сейчас и вовсе не думает о том, чтобы стать президентом.

К слову, недавно ближайший соратник оппозиционерки Павел Латушко высмеял уголовное дело против него и Тихановской.