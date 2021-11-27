"Это не блеф": в НАТО заявили о тысячах российских солдат на границе с Украиной

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С "разгромным" словом выступил глава коалиции

Антироссийская риторика со стороны западных государств уже считается в порядке вещей. Громкие и голословные обвинения со стороны НАТО давно никого не удивляют. Тем временем, блок продолжает отрабатывать русофобскую повестку. Недавно руководитель альянса объявил: якобы нет никаких сомнений, что Россия собирает военный кулак рядом с рубежами Незалежной и уже стянула к границе тысячи солдат.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил подкрепить свое заявление некой исторической справкой. Мол, Российская Федерация и раньше применяла насилие по отношению к соседним государствам, так что от нее можно ждать только агрессии. Руководитель военной коалиции не стал утруждаться и объяснять, что конкретно он имеет в виду, и когда это Россия на кого-то нападала. Бездоказательные обвинения – конек западной политики.

"Нельзя предполагать, что это просто блеф", – многозначительно предостерегает своих партнеров Столтенберг, говоря о якобы стянутой к украинским рубежам военной технике и солдатах.

Также высокопоставленный военный деятель подчеркнул, что Североатлантический альянс приложит все усилия, чтобы помочь украинскому государству и защитить его от коварных проделок Российской Федерации.

К слову, недавно в Москве отреагировали на скандальное заявление руководителя НАТО о возможном размещении ядерного оружия неподалеку от западных границ нашей страны. В российском МИД подчеркнули, что такие действия фактически разрушат основополагающий акт, заключенный между альянсом и Россией.