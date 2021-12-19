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"Это грандиозно": глава МИД Украины порадовался "ядерному варианту" санкций Запада против России

19 декабря 2021, 11:35  •  145 • Политика
Дмитрий Кулеба. Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве раскрыли детали неофициальных бесед с иностранными чиновниками
В последнее время на Западе то и дело говорят о самых жестких санкциях, которые могут быть приняты в случае "нападения" России на Украину. Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба сообщил, что США и Европа обсуждают "ядерный вариант" ограничений.
Министр уточнил, что узнал об этом из непротокольных бесед с иностранными чиновниками. Речь идет об отключении России от международной платежной системы SWIFT. 
"Это было бы грандиозно", – радуется Кулеба в разговоре с Washington Post.
Также министр Украины потребовал от Запада заранее сообщить России, какие меры они намерены принять в случае плохого сценария развития ситуации. Кулеба переживает, что из-за того, что Вашингтон и коллективный Брюссель не дают конкретики в этом вопросе Москва может решить, что никаких последствий в случае "наступления" не последует. Глава МИД Украины не хочет, чтобы в России подумали, что Киев занят "пустой болтовней". При этом Кулеба призвал Вашингтон и Лондон действовать в вопросе рестрикций против Москвы более самостоятельно. Он полагает, что Европа может принять мягкий вариант санкций. 
В России уже не раз отмечали, что никто не собирается нападать на Украину. А перемещение войск на своей территории – это дело государства. 
Впрочем, эксперты полагают, что Европа вряд ли пойдет на столь радикальный шаг. Ведь в случае отключения России от системы SWIFT больше пострадают сами европейцы. 

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