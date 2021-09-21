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"Еще больше вреда": американцы предсказали политическое одиночество США из-за Байдена

21 сентября 2021, 10:40  •  136 • Политика
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Далеко не всех в Штатах устраивают действия президента
46-й американский лидер Джо Байден уже достаточно успел поруководить США для того, чтобы сформировать у простых жителей представление о его стратегии развития страны. Многие американцы убеждены, что главнокомандующий ведет государство к провалу, так как неуважительно относится к ближайшим союзникам.
Такую бурную реакцию вызвала ситуация с новым Тихоокеанским альянсом AUKUS. Из-за решения Вашингтона объединиться с Лондоном и Канберрой пострадал Париж. Как минимум, Франция лишилась выгодного контракта по подводным лодкам с Австралией. Разумеется, такое развитие событий взбесило Елисейский дворец.
Простые американцы тоже считают, что Байден зря пошел против важного европейского партнера. Некоторые надеялись, что новый президент начнет восстанавливать отношения с союзниками, но вышло ровно наоборот.
"Он нанес больше вреда, чем мог. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников", – рассуждает один из читателей Fox News.
Американцев весьма не радует перспектива остаться в одиночестве на международной арене. Ухудшение отношений с европейскими государствами кажется некоторым "очередным провалом Байдена".
Впрочем, нашлись и более прагматичные интернет-пользователи. Ряд читателей издания отметили, что с экономической точки зрения разрыв контракта Франции и Австралии весьма выгоден для Канберры.
К слову, недавно известный эксперт-американист раскрыл истинные планы США на новую коалицию. За счет содружества Америка хочет заручиться поддержкой верных вассалов.

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