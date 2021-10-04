"Энергетический кризис": поляки обвинили Евросоюз в борьбе с российским газом

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Пользователи польского портала Interia уверены, что ЕС сам виноват в потенциальных проблемах с газом

Газопровод "Северный поток-2" не дает покоя западным политикам. Огромное количество санкций не смогли помешать завершению строительства ГТС. Сейчас, когда по трубе уже идет голубое топливо, европейские СМИ продолжают критиковать уникальный российский энергетический проект.

Примечательно, что простые граждане зачастую не разделяют позицию провластных СМИ. Так, пользователи Сети из Польши обратили внимание на очередную такую статью и решили высказать собственную точку зрения. Они раскритиковали Евросоюз за борьбу с российским газом.

Так, читатели польского издания в статье о потенциальных проблемах, которые вскоре могут возникнуть у европейских стран из-за неоднозначной ситуации с российским газом, напомнили, как политики из Евросоюза боролись "Северным потоком-2". Они справедливо возложили всю ответственность на ЕС.

К примеру, пользователи обратили внимание на аналитический прогноз о предстоящем росте цен на газ. Читатели подчеркнули, что в этом виноваты сами страны Евросоюза. Они отвергли идею о некой геополитической игре России.

Некоторых поляков и вовсе удивили двойные стандарты Запада. Они задали риторический вопрос, почему сегодня в ЕС жалуются, что Россия продает им мало газа, если сами не так давно с помощью санкций пытались остановить строительство газопровода.

Один из пользователей подчеркнул, что граждане сами избрали руководителей, которые устроили в их странах "энергетический кризис". Он иронично заметил, что власти все равно обвинят во всех проблемах Россию.