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"Единственная надежда": противники талибов* обратились к Западу с просьбой о помощи

19 августа 2021, 10:30  •  299 • Политика
Xinhua/www.globallookpress.com
Сопротивление уверено, что захватившие власть в стране боевики грозят всему демократическому миру
Сопротивление в провинции Панджшер республики Афганистан, оставшейся единственным неподконтрольным для талибов регионом, (представители запрещенной в РФ террористической организации), призвало Запад помочь оружием в борьбе против захвативших власть в стране боевиков. Текст с обращением лидера сопротивления Ахмада Масуда, сына известного полевого командира моджахедов Ахмад Шаха Масуда, опубликован западной прессой.
Лидер Национального фронта сопротивления просит западные страны помочь в борьбе против "Талибана"*. По словам Масуда, это движение представляет угрозу не только для исламской республики, но и для всего западного мира, вокруг которого те "устраивают козни", Поэтому сопротивление нуждается в больших арсеналах оружия и боеприпасах, а также провианте.
"США с союзниками покинули поле битвы, но могут все еще помочь, как осажденным британцам во Второй мировой. Я прошу друзей нашей республики на Западе заступиться за нас перед Конгрессом и администрацией президента. Ходатайствовать за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где недавно весной почтили память моего отца в Елисейских полях", – высказался Ахмад Масуд.
Лидер сопротивления также заявил, что выступает за светскость – миллионы жителей исламской республики, по его словам, желают, чтобы женщины могли работать, пресса была открытой, молодежь ходила на танцы, слушала музыку и болела за спортсменов на футбольных матчах.
"Я со своими бойцами-моджахедами готовы защищать Панджшер как последний оплот свободы в Афганистане. Наш боевой дух не сломлен. Вы еще многое можете сделать, чтобы помочь делу свободы. Вы – наша единственная оставшаяся надежда", – говорится в тексте заявления.
Ранее бежавший из страны экс-президент Ашраф Гани заявил, что в скором времени вернется в Афганистан.
*запрещенная в России организация 

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