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"Единая Россия" помогла обновить парк школьных автобусов и "скорых" в регионах – Борисов

01 сентября 2021, 17:40  •  84 • Политика
Фото: ER.RU
Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин
Депутаты "Единой России" проделали огромную работу, чтобы помочь регионам скорее получить новые автомобили для оказания медицинской помощи и перевозки школьников. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
На онлайн-совещании в штабе общественной поддержки "Единой России" замглавы российского правительства рассказал, что депутаты партии помогли региональным властям составить объективную карту потребности в технике. Документ был передан в Минздрав и Минпросвещение, и результат не заставил себя ждать:
"В этом году будет поставлено 1600 автомобилей школьной помощи, технологичных, с современным оборудованием, которое, помимо оперативной помощи, еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов трех марок – ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ",
– сообщил Юрий Борисов.
Ранее президент Владимир Путин включил инициативу "Единой России" об обновлении парка "скорых" и школьных автобусов в регионах в свое Послание Федеральному собранию. 

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