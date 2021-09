"Джо, ты отстой": Байдена освистали на бейсбольном матче

Американский лидер Джо Байден появился в среду на ежегодном бейсбольном матче Конгресса, который проходит в национальном парке. Игра между политиками является традицией, существующей еще с 1909 года – законодатели от двух партий выясняют отношения на поле. В этот раз присутствующим болельщикам, которые поддерживают республиканцев, не понравилось появление действующего президента.

Фанаты выразили недовольство Байденом, который неожиданно явился на бейсбольный матч. На снятых с трибун кадрах можно заметить, как присутствующие выражают недовольство президентом Соединенных Штатов, пока тот раздает желающим автографы. Американцы кричали: "Джо, ты отстой".

По информации американских СМИ, на какое-то время матч прервали, чтобы все поаплодировали Байдену. Однако приветствия были приглушены возгласами недовольных республиканцев, сидящих в первых рядах.

President Biden was booed at Wednesday's Congressional baseball game in Washington D.C., a win for the president since it was not the other popular, more profane chant usually paired with his name, says @CortesSteve. pic.twitter.com/vkqCn7I0Bp