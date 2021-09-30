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"Джо, ты отстой": Байдена освистали на бейсбольном матче
30 сентября 2021, 11:00 • 172 • Политика
Сидящим на первых рядах фанатам не понравилось появление президента
Американский лидер Джо Байден появился в среду на ежегодном бейсбольном матче Конгресса, который проходит в национальном парке. Игра между политиками является традицией, существующей еще с 1909 года – законодатели от двух партий выясняют отношения на поле. В этот раз присутствующим болельщикам, которые поддерживают республиканцев, не понравилось появление действующего президента.
Фанаты выразили недовольство Байденом, который неожиданно явился на бейсбольный матч. На снятых с трибун кадрах можно заметить, как присутствующие выражают недовольство президентом Соединенных Штатов, пока тот раздает желающим автографы. Американцы кричали: "Джо, ты отстой".
По информации американских СМИ, на какое-то время матч прервали, чтобы все поаплодировали Байдену. Однако приветствия были приглушены возгласами недовольных республиканцев, сидящих в первых рядах.
Как пишет Axious, игра прошла на поле Национального стадиона Вашинтона, где сейчас разворачиваются тяжелые политические переговоры – американскому правительству грозит приостановка вторичных функций и временный роспуск государственных служащих.
Причина заключается в отсутствии договоренностей республиканцев и демократов о ежегодном бюджетном ассигновании в размере 1,2 трлн долларов сроком до 1 октября по ряду направлений, включая сельское хозяйство, энергетику, экологию и прочие отрасли. Если Конгресс не достигнет договоренностей, то 1 октября федеральное правительство будет частично закрыто. В последний раз шатдаун произошел, когда Трамп настаивал на выделении средств на стену вдоль мексиканской границы.
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