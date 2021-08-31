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"Дьявол в деталях": Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом

31 августа 2021, 16:55  •  130 • Политика
Фото: www.president.gov.ua
Глава Незалежной заявил, что готов к серьезному диспуту
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какие соглашения намерен подписать с американскими партнерами в рамках своего визита в Соединенные Штаты. Глава государства указал, что, в общей сложности, украинской стороне предстоит заключить три оборонительных соглашения.
Зеленский также уточнил, что обсудит с президентом США Джо Байденом "важные вещи" в вопросах экономики – украинская делегация приготовилась к длительному диспуту вокруг "Северного потока – 2", а потому надеется на заключение энергетического соглашения.
Президент Украины отметил, стоя у входа в отель, где решил остановиться перед встречей с американским коллегой, что не может с точностью рассказать о соглашении вокруг "Северного потока – 2". Такие определенности, заявил Зеленский, в настоящее время отсутствуют.
"Я сказал "должно быть", потому что все знают, что дьявол – в деталях. Нужно немного подождать", – заявил Зеленский журналистам TCH.ua (заблокировано в РФ).
Напомним, 31 августа украинский лидер прибыл вместе с супругой и своей администрацией в Соединенные Штаты. Зеленский уже успел поселиться с командой в отеле, который расположен напротив Белого дома. 1 сентября в Вашингтоне должны пройти переговоры президента Незалежной с американским лидером Джо Байденом.
Как отмечает "Диалог", украинская дипломатия еще не осуществляла более напряженных подготовительных мероприятий к президентскому визиту. 
Ранее советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Киев рассчитывает от американской стороны получить помощь, финансовый размер которой соответствовал бы вложениям Соединенных Штатов в Афганистан. Украинский чиновник заявил, что Незалежная и так приложила массу усилий для безопасности Европы.

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