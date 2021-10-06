"Досье Пандоры" с Зеленским угрожает Украине развалом - эксперт

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Офшоры главы государства разрушают доверие к Незалежной на мировой арене

Публикация скандального "досье Пандоры", в котором фигурируют офшорные схемы президента Украины Владимира Зеленского, чревато для страны катастрофическими последствиями. Упоминание главы государства в журналистских расследованиях приведет к кризисам как во внутренней, так и во внешней политике.

К такому неутешительному выводу пришел обозреватель издания "Еспресо" Виталий Портников.

"Это начало краха, который к тому же обернется этой зимой крахом социальной сферы. И который будет сопровождаться крахом доверия к Украине на международной арене", – считает журналист.

Он назвал офшоры пана Зеленского "скелетами в шкафу". Одновременно автор обратил внимание на то, что о них было известно еще до президентских выборов 2019 года. Портников убежден, что обнародование материалов "досье Пандоры" поставило окончательный крест на политической карьере экс-комика.

"Вопрос в том, какой будет Украина после Зеленского. <…> И я не удивлюсь, если новой власти придется восстанавливать все буквально с нуля", – резюмировал обозреватель.

Ранее такое же мнение высказал о судьбе Владимира Александровича и бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его мнению, пану Зеленскому с таким офшорным "багажом" не удастся переизбраться на второй срок. Аналогичный комментарий по этому скандалу дал журналист и блогер, а с некоторых пор и политик Анатолий Шарий. Он уверен, что публикация "досье" является не чем иным, как черной меткой Запада украинскому лидеру.

Напомним, в конце прошлой недели Международный консорциум журналистов-расследователей, который спонсируется одним из фондов американского финансиста Джорджа Сороса, обнародовал так называемое "досье Пандоры". В материалах сообщается о якобы причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также свыше 300 чиновников из сотни стран.

