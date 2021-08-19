"Дешевая клоунада": Зеленского подняли на смех за скандальное заявление о Крыме

Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Высказывания президента вызывают недоумение у общественности

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает удивлять мировое сообщество. Президент незалежных существует в каком-то параллельном мире. Несмотря на объективную реальность, он не перестает уверять окружающих, что Крым якобы мечтает войти в состав Украины. Очередное заявление по этому поводу оценили на самом полуострове.



Так, бывший комик, а ныне главнокомандующий Украины убежден, что, если украинским воякам удастся захватить Крымскую республику, местные жители будут только рады и с распростертыми объятьями встретят захватчиков.

На такое скандальное заявление решил отреагировать руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Высокопоставленный госслужащий не стал стесняться в выражениях и прямо объявил, что поведение президента Украины напоминает выступление не особо талантливого комика.

"Подобные заявления вызывают смех и напоминают дешевую клоунаду", – отрезал государственный деятель.

Гемпель допустил, что Зеленский немного заплутал в профессиональных сферах. Возможно, бывший комик путает происходящее с юмористическим номером.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что семь лет назад жители Крыма осознанно определили свою судьбу и решили вернуться в состав Российской Федерации, пишет РИА "Новости".

Он также предложил Зеленскому лично побывать на полуострове и воочию убедиться в том, что качество жизни в республике значительно улучшилось, а крымчане наконец-то чувствуют себя свободными.