"Денег нет, работы нет": афганцы рассказали о жизни после провала операции США

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Разгул преступности удалось избежать

Переворот в афганском государстве оказал большое влияние на положение дел на международной арене. Разумеется, перемены внутри самой страны несут глобальный характер. Журналисты пообщались с местными жителями и выяснили, как они относятся к происходящему.



В первую очередь, люди обращают внимание на проблемы финансового характера. Бегство американских вояк из этой страны привело к тому, что власть в государстве взяли представители запрещенной в России террористической организации "Талибан". Смена руководства всегда приводит к серьезной встряске. Сейчас в Афганистане большие проблемы с работой и финансами.

При этом местных жителей радует, что в стране установилась относительно спокойная обстановка. Никаких кровавых расправ и разборок на афганских улицах нет.

"Только работы нет, а так хорошо. Спокойно (...) У народа нет денег", – передает слова кабульца телеканал "РЕН ТВ".

Местный житель рассказал, что сейчас люди хотя бы не боятся выходить на улицу. Угроза быть избитым и ограбленным ушла. Отмечается, что новые афганские власти крепко держат бразды правления в своих руках и пытаются стабилизировать обстановку.

При этом падение предыдущего правительства привело к тому, что многие люди остались без работы. Теперь им не на что покупать еду и нечем платить за жизненно необходимые товары. Блокировка зарубежных счетов привела к тому, что люди фактически остались без наличности. В банках действуют ограничения по выдаче денег: в неделю можно получить не более 20 тысяч афгани, что эквивалентно примерно 15 тысячам рублей.

В целом, люди не особо жалуются на происходящее в стране. Сейчас главное, что на улицах не стреляют, и их жизни находятся в относительной безопасности. Однако экономическая разруха может привести к новому коллапсу. На сегодняшний день афганские власти стараются заново выстроить контакты с другими государствами, чтобы вернуть страну в международное поле.

К слову, недавно опытный эксперт Андрей Серенко заявил, что действия афганских боевиков являются тревожным знаком для России.