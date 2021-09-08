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Европейцы продолжают выдумывать небылицы про наше государство

Представители коллективного Запада на регулярной основе выступают с антироссийскими высказываниями. Нападки на нашу страну давно стали частью внешнеполитической деятельности ряда держав. В этот раз отличилась Польша. Там, используя красочные эпитеты и сравнения, обвинили нашу страну в неких коварных планах по порабощению соседних государств.



Спикером от поляков выступил местный премьер-министр Матеуш Моравецкий. Красноречивый политик ни много ни мало объявил, что на глазах всего польского народа некие "демоны истории могут проснуться в любой момент".

Судя по тому, что выступление Матеуша в целом было посвящено "агрессии" со стороны нашего государства, вероятно, эти таинственные "демоны" в фантазиях поляка обитают именно в России.

Больше всего польского премьер-министра пугает то, что в какой-то момент российское государство якобы может постараться превратить близлежащие страны в свои "марионетки". Поляк считает делом всей своей жизни не допустить эту выдуманную атаку со стороны России.

Моравецкий обьявил, что наибольшая опасность нависла над прибалтийскими государствами и самой Польшей. В беседе с журналистами эстонского издания Postimees политик многозначительно заметил, что "независимость никому не дана навсегда".

При этом поляк убежден, что именно перечисленные им государства грудью прикрывают от таинственных захватчиков весь Евроатлантический регион.

Кстати, недавно опытный эксперт поделился своими мыслями по поводу того, что Варшаве придется поплатиться за антироссийскую риторику. Наш газопровод "Северный поток – 2" может разрушить экономику этого государства.