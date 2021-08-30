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"Даже Тихановскую так не мариновали": встречу Байдена и Зеленского перенесли

30 августа 2021, 08:50  •  152 • Политика
Джо Байден. Фото: Pete Marovich/ Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
В Сети потешаются над президентом Украины
Перенос встречи лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского произошел во второй раз. Информацию, которую ранее распространили СМИ, подтвердили в Белом доме. Об этом со ссылкой на пресс-службу пишет РИА Новости.
Американская сторона сообщила, что переговоры президентов состоятся 1 сентября. Байден примет "его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме" – такая пометка стоит в рабочем графике главы США.
Как сообщал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говорить президенты будут "с глазу на глаз". Новость о переносе встречи обсуждают пользователи Сети. Некоторые с сарказмом комментируют происходящее.
"Еще одни сутки Зеленский в предбаннике Овального кабинета кантоваться будет. Даже дамочку Тихановскую так не мариновали", "Сюзерен, если проснётся, удостоит вассала аудиенцией...." – пишут они (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Изначально переговоры Байдена и Зеленского были запланированы на 30 августа, напоминает "Свободная пресса". Однако позже дату изменили на 31 августа, а после – уже на 1 сентября.
Ранее в России посмеялись над подарком Байдена предводительнице белорусской оппозиции Светлане Тихановской, от которого она пришла в "дичайший восторг".

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