"Даже Тихановскую так не мариновали": встречу Байдена и Зеленского перенесли

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/ Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com

В Сети потешаются над президентом Украины

Перенос встречи лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского произошел во второй раз. Информацию, которую ранее распространили СМИ, подтвердили в Белом доме. Об этом со ссылкой на пресс-службу пишет РИА Новости.



Американская сторона сообщила, что переговоры президентов состоятся 1 сентября. Байден примет "его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме" – такая пометка стоит в рабочем графике главы США.

Как сообщал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говорить президенты будут "с глазу на глаз". Новость о переносе встречи обсуждают пользователи Сети. Некоторые с сарказмом комментируют происходящее.

"Еще одни сутки Зеленский в предбаннике Овального кабинета кантоваться будет. Даже дамочку Тихановскую так не мариновали", "Сюзерен, если проснётся, удостоит вассала аудиенцией...." – пишут они (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Изначально переговоры Байдена и Зеленского были запланированы на 30 августа, напоминает "Свободная пресса". Однако позже дату изменили на 31 августа, а после – уже на 1 сентября.

Ранее в России посмеялись над подарком Байдена предводительнице белорусской оппозиции Светлане Тихановской, от которого она пришла в "дичайший восторг".