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"Да хранит Бог наши войска": Байден громко хлопнул папкой и ушел после обращения к нации

17 августа 2021, 10:50  •  142 • Политика
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/www.globallookpress.com
Американский лидер не ответил ни на один вопрос журналистов
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил 16 августа в Белом доме, назвав причину вывода американского контингента из Афганистана. Лидер заявил, что не жалеет о своем решении, несмотря на массовую критику. В конце обращения к нации Байден громко хлопнул папкой, завершая речь, после чего развернулся и ушел, а со стороны журналистов раздался оживленный гул. Представителям СМИ не дали возможность взять комментарий у Байдена.
Так, в начале своего выступления президент заявил, что все недавние события в Афганистане развивались стремительно – местные политические элиты сдались, глава исламской республики Ашраф Гани бежал из страны.
"Афганская армия потерпела крах, порой даже не пытаясь сражаться. Американские войска не могут и не должны участвовать и погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя", – высказался Байден.
При этом, считает американский лидер, Штаты обеспечили афганские ВС техникой и оружие, выплачивали жалование и содержали их авиацию, прикрывая огневой поддержкой с воздуха. Однако "воля к борьбе" – личная прерогатива каждого государства.
По мнению президента США, ни одна армия мира не способна урегулировать ситуацию в Афганистане, а Китай и РФ – стратегические соперники – видят выгоду в очередных расходах Пентагона в попытках стабилизировать Афганистан.
"Сколько еще детей Америки, по-вашему, я должен отправить туда на гражданскую войну, в которой афганские войска не собираются участвовать? Сколько еще жизней нужно положить? Это стоит очередных бесконечных рядов надгробий на Арлингтонском национальном кладбище?" – вопрошает президент.
В конце своего обращения к нации Байден указал, что предпочитает принять всю последовавшую критику на себя и вывести войска, нежели передавать такое ответственное решение на кого-либо другого.
"Спасибо. Да хранит Бог наши войска, дипломатов и всех наших храбрых людей, служащих в условиях опасности", – завершил свою речь Байден.
Ранее сообщалось об официальном расформировании спецназа Афганистана.

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