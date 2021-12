"Что мы унижаемся": как россияне отреагировали на санкции Евросоюза

Стало известно о решении, принятом на саммите в Брюсселе. Лидеры Евросоюза заявили о продлении санкций против России. Речь идет о финансовом, оборонном и энергетическом секторах.



О том, что санкции продолжат действовать, объявил возглавляющий Евросовет Шарль Мишель в своем Твиттере, отмечает "Свободная пресса". Он добавил, что Европа призывает нашу страну начать следовать минским договоренностям.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.



We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u