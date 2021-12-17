|
"Что мы унижаемся": как россияне отреагировали на санкции Евросоюза
17 декабря 2021, 10:00 • 266 • Политика
Лидеры ЕС продлили рестрикции против России
Стало известно о решении, принятом на саммите в Брюсселе. Лидеры Евросоюза заявили о продлении санкций против России. Речь идет о финансовом, оборонном и энергетическом секторах.
О том, что санкции продолжат действовать, объявил возглавляющий Евросовет Шарль Мишель в своем Твиттере, отмечает "Свободная пресса". Он добавил, что Европа призывает нашу страну начать следовать минским договоренностям.
Напомним, рестрикции против России действуют с лета 2014 года. Сначала предполагалось, что они продлятся всего год. Однако в 2015-м их пролонгировали, оправдываясь якобы невыполнением минских договоренностей в полном объеме. С этого момента санкции регулярно продлеваются.
Россияне отреагировали на это известие, оставив в Сети множество комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Пройдет время и санкции против РФ решат снять и тут наступит самое интересное. Это нельзя будет сделать одним лишь желанием вернуть дружеские отношения. На это понядобятся десятилетия!" "То ведущие страны ЕС выступают за отмену санкций, а в итоге принимают санкции единогласно... Абсурд!" "надеюсь, прекращение поставок из России и Белоруссии энергоносителей будет понятен этим ястребам",
"Да и запретить уже оборот доллара и евро в России, что мы унижаемся. У кого есть валюта, хорошо – поедут в США или Европу и купят понравившиеся вещи и им хорошо и Европе с США",
"Про России, Белоруссии и Китаю заканчивать защищаться от нападок раздухарившейся евробанды в одиночку и объединиться тоже в новый союз, а там глядишь и ещё кто-нибудь подтянется", – пишут читатели РИА Новости.
Ранее в Европарламенте заявили, что ужесточат санкции в случае "агрессии" России по отношению к Украине.
Подпишитесь на нас
266
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2021, 14:25
|
11 декабря 2021, 04:00
|
12 декабря 2021, 08:35
|
12 декабря 2021, 02:45
|
11 декабря 2021, 09:15
|
15 декабря 2021, 16:00
|
14 декабря 2021, 09:05