Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогл...
Главная / Политика

"Черт знает когда": на Украине оценили перспективы вступления в ЕС

01 сентября 2021, 12:10  •  49 • Политика
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im / www.imago-images.de /www.globallookpress.com
Стране пора избавляться от идолопоклонничества в лице других государств, заявил обозреватель
Украинские элиты и общественность с ура-патриотами сконцентрировались на том, что до Евросоюза "еще 20 лет". Никто не стал обращать внимания на высказывание президента Эстонии о том, что необходимо ждать столь "исторического момента", заявил политэксперт Тарас Загородний.
Обозреватель отметил, что в недавнем интервью "Европейской правде" эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что в настоящее время Украина не соответствует требованиям вступления в ЕС. При этом президент сразу же указала, что перед этим Незалежной нужно разобраться со своими претензиями на территории, охваченные военным конфликтом, и таким образом "дождаться поворота истории".
Загородний заявил, что через 20 лет, вполне вероятно, вместо Евросоюза будет что-то другое – таким образом, Кальюлайд намекнула, что членство Украина в ЕС получит "черт знает когда".
В свое время прибалтийские страны смогли попасть в Евросоюз – РФ не слишком противилась. Однако здесь, считает политэксперт, речь идет о принципиальном для Москвы моменте.
Эксперт привел в пример Турцию, которой обещали длительное время членство в Евросоюзе. Анкара же провела индустриализацию, руководствуясь национальными интересами, и стала уже крупным игроком, "вокруг которого бегают". 
По этой причине, полагает обозреватель, тему членства в Европейском союзе Киеву необходимо закрыть навсегда и вместо этого наращивать свою военную промышленность, занимаясь поиском союзников.
Таким образом, указал журналист, Украине нужно прекратить заниматься поисками своего объекта поклонения и работать на собственные интересы.
Ранее советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина не способна построить "либеральную демократию".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





49
Источник
Похожие новости
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
01 сентября 2021, 07:35
Зеленский снова хочет встречи с Путиным: "В любое время"
01 сентября 2021, 02:05
Получивший угрозу из Казахстана русский депутат ответил намёком: "Время покажет"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?&qu...
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?&...
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Те...
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганиста...
01 сентября 2021, 00:15
Моргенштерн на вопрос о Крыме ответил матерщиной
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.