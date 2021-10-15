"Черная метка Зеленскому": эксперт объяснил значение статьи Медведева

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Россия решила дать Украине четкий сигнал

Выпущенная зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым статья про украинское государство встряхнула всю Незалежную. Материал уже разобрали по косточкам и в целом поняли, как его нужно трактовать. По мнению украинского эксперта Виталия Портникова, этой статьей Кремль все расставил по своим местам.



Журналист подчеркнул, что не стоит считать статью личным мнением бывшего президента Медведева. На самом деле текст отражает позицию нынешнего главнокомандующего Владимира Путина. Устами ближайшего соратника лидер россиян заявил, что киевские власти полностью себя дискредитировали и не достойны того, чтобы вести с ними переговоры.

Напомним, в статье Медведева, в частности, указано, что Незалежная – "вассал", с которым бессмысленно вести дела, общаться нужно с "сюзереном". Портников уверен, что это неприятное, но отражающее суть происходящего высказывание было адресовано напрямую главе Украины Владимиру Зеленскому.

"Кремль уже прислал Зеленскому черную метку", – передает телеканал "Еспресо".

Портников пояснил, что все написанное говорит лишь об одном: судьба украинского государства будет решаться без участия киевских властей. Только от коллективной позиции Запада и мнения Кремля зависит дальнейшее развитие событий.

Как отмечает телеканал "360", это послание, по мнению украинца, также таит в себе угрозу. Весьма вероятно Незалежную ждут проблемы с поставками голубого топлива, а также эскалация конфликта в Донбассе.

Тем временем, на Украине продолжают придерживаться воинственной риторики. Недавно бывший глава местного МВД Арсен Аваков заявил, что киевским властям необходим план силового "возвращения" Крыма и Донбасса.