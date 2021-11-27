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"Был любимцем всей страны": Гордон ответил Зеленскому на оскорбление

27 ноября 2021, 11:35  •  404 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Телеведущему жалко смотреть на то, в кого превратился бывший популярный и талантливый актер
Накануне, 26 ноября, Владимир Зеленский провел пресс-марафон, во время которого назвал журналиста Дмитрия Гордона "позорищем". Телеведущий нашел, что ответить президенту Украины.
Зеленский обвинил Гордона в том, что журналист лезет из себя вон, чтобы он не остался в президентском кресле еще на четыре года. Глава Украины указал на то, что это не главный вопрос в его жизни. Хуже всего то, что лидер Незалежной не видит, как растут его дети.
После общения президента с журналистами Гордон отправился на шоу "Свобода слова" Савика Шустера. Журналист заявил, что потерял интерес к главе государства. По его словам, Зеленский больше не формирует повестку дня. А прошедший пресс-марафон был грустным представлением. Гордон выразил сожаление в связи с поведением Зеленского на встрече с журналистами. Президент Украины не скрывал своих эмоций и несколько раз вступил в перепалку с работниками СМИ. По мнению Гордона, лидер государства не может допустить такого поведения и кричать, что он президент. Вероятно, добавил журналист, экс-актер не может до сих пор поверить, что руководит страной.
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Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro)
Гордон также ответил Зеленскому на оскорбление. Телеведущий указал на то, что спасает честь президента. Гордон припомнил Зеленскому обещание, что он будет президентом лишь один срок. Экс-актер, считает он, находится в глубочайшем личностном кризисе. Ведь когда-то Зеленский "был любимцем всей страны". Однако сейчас от президента Украины исходит негатив, а должность превращает его в нехорошего человека.

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