"Был любимцем всей страны": Гордон ответил Зеленскому на оскорбление

Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Телеведущему жалко смотреть на то, в кого превратился бывший популярный и талантливый актер

Накануне, 26 ноября, Владимир Зеленский провел пресс-марафон, во время которого назвал журналиста Дмитрия Гордона "позорищем". Телеведущий нашел, что ответить президенту Украины.

Зеленский обвинил Гордона в том, что журналист лезет из себя вон, чтобы он не остался в президентском кресле еще на четыре года. Глава Украины указал на то, что это не главный вопрос в его жизни. Хуже всего то, что лидер Незалежной не видит, как растут его дети.

После общения президента с журналистами Гордон отправился на шоу "Свобода слова" Савика Шустера. Журналист заявил, что потерял интерес к главе государства. По его словам, Зеленский больше не формирует повестку дня. А прошедший пресс-марафон был грустным представлением. Гордон выразил сожаление в связи с поведением Зеленского на встрече с журналистами. Президент Украины не скрывал своих эмоций и несколько раз вступил в перепалку с работниками СМИ. По мнению Гордона, лидер государства не может допустить такого поведения и кричать, что он президент. Вероятно, добавил журналист, экс-актер не может до сих пор поверить, что руководит страной.