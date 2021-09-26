Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели &qu...
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески&q...
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Главная / Политика

"Был готов вчера": в Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского

26 сентября 2021, 15:20  •  188 • Политика
Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
По словам Пескова, ответсвенность за проведение переговоров находится в руках Киева
Украинская сторона завела в тупик работу по реализации минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". 
По его словам, Владимир Путин "что называется, был готов вчера" встретиться с Владимиром Зеленским, однако камнем преткновения является именно позиция Киева. 
"Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами", – приводит его слова РИА "Новости".
Также на Украине уже три года отказываются от выполнения парижских договоренностей. Как отметил Песков, все было закреплено в письменной форме и с конкретными формулировками – нужно просто прочитать и сделать. 
Пресс-секретарь заявил, что министры и политические советники предпринимают попытки, чтобы снова реактивировать процесс реализации Минского комплекса, однако в реальности вся работа зашла в тупик из-за позиции украинских властей. 
Напомним, на Украине последние пару месяцев заявляют, что отправляют запросы на проведение саммита Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако те либо остаются без ответа, либо в Кремле отказывают во встрече. Как объяснял Песков, в Киеве настойчиво пытаются протолкнуть в качестве одной из тем повестки присоединение Крыма к России, однако российский президент обсуждать это не намерен – крымский вопрос для него закрыт. 
Более того, обсуждению полуострова мешает и Конституция России, в которой предусмотрена ответственность за призывы к отчуждению российских территорий, отмечал пресс-секретарь. Теоретически саммит между главами стран возможен, однако других тем для обсуждения украинской стороной предложено не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





188
Источник
Похожие новости
26 сентября 2021, 04:20
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно слово
26 сентября 2021, 00:40
"Наши правила": Лавров запустил новый общемировой хэштег
26 сентября 2021, 02:30
Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу
26 сентября 2021, 09:50
Лавров с трибуны ООН разоблачил планы Вашингтона
26 сентября 2021, 02:30
Жириновский сравнил действия КПРФ с предательством
26 сентября 2021, 02:30
"Страх или смирение?": Что скрывается за признанием Пентагоном превосходства России - Baijiahao
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
19 сентября 2021, 23:50
Дебош в Петербурге: Полицейский не смог остановить погром на избирательном участке
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
19 сентября 2021, 22:00
Это конец? "Голубая партия" проигрывает на Дальнем Востоке и, вероятно, в России
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.