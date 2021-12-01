"Будут покупать себе жизнь": оговорка Зеленского о детях возмутила публику

Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

У украинских депутатов странное высказывание вызвало восторг

Глава Незалежной Владимир Зеленский угодил в очередной скандал. В одной из своих последних речей он допустил леденящую душу оговорку. Фактически главнокомандующий украинского государства предложил местным детишкам "покупать себе жизнь".



Досадной конфуз произошел во время выступления Зеленского в Верховной раде. Украинский лидер распинался на тему национальных богатств и того, как будущие поколения незалежных будут ими распоряжаться.

В своей речи главнокомандующий украинского государства хотел объявить, что национальные богатства Незалежной помогут будущим поколениям обзавестись собственным жильем. Зеленский планировал сказать, что люди смогут использовать эти богатства для приобретения жилых метров на Украине.

Судя по всему, у главы страны большие проблемы с мовой, потому что в его устах эта фраза приобрела совсем другой смысл.

"Дети смогут использовать эти средства, чтобы покупать себе жизнь на Украине", – объявил президент.

На скандальное высказывание обратили внимание журналисты издания "Страна.ua". Представители прессы отметили, что такая оговорка по Фрейду является знаковой для Владимира Зеленского. Впрочем, местные депутаты лишь поаплодировали своему руководителю.

Учитывая пагубность политики последних киевских властей, возможно, детям нынешних жителей страны действительно придется бороться не за жилье, а за собственные жизни.

Стоит отметить, что фигура Зеленского не устраивает многих украинцев. Недавно местный политолог Руслан Бортник предрек президенту скорую эмиграцию.