"Буду ждать": Аксенов оценил новость о выданном украинским судом разрешении на его арест

Сергей Аксёнов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Чиновник не стал всерьез воспринимать решение Киева

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на новость о решении украинского суда, выдавшего Офису генерального прокурора страны разрешение на задержание "самопровозглашенного" руководителя республики в составе РФ.

На сайте Апелляционного суда Киева говорится о выданном генпрокурору разрешении на задержание некоего "гражданина А". Украинские медиа уточняют, что речь идет о Сергее Аксенове, занимающем руководящий пост в республике. Своим решением судейская коллегия отменила ранее вынесенное решение Шевченковского районного суда – он отказался выдавать разрешение главе надзорного органа на задержание российского чиновника.

Официальный Киев также подозревает Аксенова в неких действиях антиконституционного строя, а также захвате государственной власти и посягательстве на суверенитет Украины.

Сам глава республики довольно лаконично отреагировал на новость, указав, что готов ждать реальных действий со стороны политического руководства Незалежной по отношению к своей персоне.

"Пусть попробуют. Буду ждать", – говорится на официальном канале Аксенова в "Телеграм".

Ранее глава республики оценил недавний закон украинских властей о коренных народах Крыма, который не признает таковыми русских, русинов и венгров. Чиновник указал, что тем самым политическое руководство соседей говорит об их позиции в отношении потерянного полуострова: украинские власти прекрасно понимают, что никогда не смогут добиться успехов в мифической "реинтеграции" с крымчанами, а потому пытаются мстить доступными силами.