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"Буду ждать": Аксенов оценил новость о выданном украинским судом разрешении на его арест
30 ноября 2021, 23:00 • 99 • Политика
Чиновник не стал всерьез воспринимать решение Киева
Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на новость о решении украинского суда, выдавшего Офису генерального прокурора страны разрешение на задержание "самопровозглашенного" руководителя республики в составе РФ.
На сайте Апелляционного суда Киева говорится о выданном генпрокурору разрешении на задержание некоего "гражданина А". Украинские медиа уточняют, что речь идет о Сергее Аксенове, занимающем руководящий пост в республике. Своим решением судейская коллегия отменила ранее вынесенное решение Шевченковского районного суда – он отказался выдавать разрешение главе надзорного органа на задержание российского чиновника.
Официальный Киев также подозревает Аксенова в неких действиях антиконституционного строя, а также захвате государственной власти и посягательстве на суверенитет Украины.
Сам глава республики довольно лаконично отреагировал на новость, указав, что готов ждать реальных действий со стороны политического руководства Незалежной по отношению к своей персоне.
"Пусть попробуют. Буду ждать", – говорится на официальном канале Аксенова в "Телеграм".
Ранее глава республики оценил недавний закон украинских властей о коренных народах Крыма, который не признает таковыми русских, русинов и венгров. Чиновник указал, что тем самым политическое руководство соседей говорит об их позиции в отношении потерянного полуострова: украинские власти прекрасно понимают, что никогда не смогут добиться успехов в мифической "реинтеграции" с крымчанами, а потому пытаются мстить доступными силами.
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