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"Будем укреплять территорию": экс-сенатор резко ответил на притязания японцев по Курилам

12 октября 2021, 19:20  •  93 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Токио стоит распрощаться с мечтами о наших островах
Японские власти не оставляют надежду завладеть российскими Курильскими островами. На ежедневной основе там звучат громкие заявления о правах Токио на эти территории. Бывший член Совфеда Франц Клинцевич подчеркнул, что все потуги японцев будут тщетны, острова никогда не перейдут под их контроль.
Экс-сенатор отметил, что единственным возможным развитием событий для японской стороны является подписание мирного договора с Российской Федерацией. При этом все претензии на наши территории должны быть сняты.
Таким образом государственный деятель отреагировал на недавнее заявление нового японского премьер-министра Фумио Кисиды. Тот объявил, что Япония якобы имеет права на наши Южные Курилы.
Клинцевич поразмышлял на счет того, чем бы обернулся для Москвы отказ от этих островов. Бывший сенатор подчеркнул, что в таком случае нам бы пришлось "просить разрешение на выход в океан". Разумеется, Россия не может допустить подобное, а значит любые обсуждения курильского вопроса невозможны.
"Территория – наша, мы будем ее укреплять", – отрезал государственный деятель в беседе с корреспондентом интернет-издания "Народные Новости".
Клинцевич напомнил, что российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос островов навсегда закрыт.
К слову, недавно японского премьер-министра пригласили на Курилы в качестве туриста. Мэр Курильска напомнил японцам о Конституции нашей страны.

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