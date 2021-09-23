Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная / Политика

"Боремся вместе с поляками": на Украине поделились успехами в торможении "Северного потока – 2"

23 сентября 2021, 14:00  •  156 • Политика
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Киев продолжает вставлять палки в колеса нашему трубопроводу
Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" до сих пор остается обьектом проявления агрессивности со стороны ряда европейских государств. Также в антироссийском ключе постоянно высказывается Украина. Разумеется, незалежных очень радуют любые проволочки с запуском новых энергетических коммуникаций.
Успехами на этом поприще похвастался глава украинского энергогиганта "Нафтогаз" Юрий Витренко. Бизнесмена с Незалежной весьма порадовало, что в процедуру сертификации оператора нашего трубопровода сумели влезть поляки. Их нефтегазовое предприятие PGNiG станет одним из членов комиссии, которая будет рассматривать данное дело.
Витренко подчеркнул, что Польша стоит на четких антироссийских позициях в этом вопросе, что полностью устраивает украинское государство. По мнению высокопоставленного незалежного, Киев и Варшава рука об руку противостоят балтийской газовой магистрали.
"Мы совместно боремся против газопровода", – похвастался Витренко едиными с поляками взглядами на "Северный поток – 2".
По мнению главы "Нафтогаза" такое положение дел приведет к серьезной отсрочке введения в эксплуатацию трубопровода. Он указал, что в ближайшее время шансы на запуск коммуникаций в коммерческом режиме "не такие уж и высокие".
Напомним, представители Польши сразу объявили, что их компания займется борьбой с оператором трубопровода.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





156
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
23 сентября 2021, 02:05
Глава МИД Украины о разрыве отношений с Россией: "Пользы ноль"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
18 сентября 2021, 19:25
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса
17 сентября 2021, 08:35
Украина раскрутила Запад на новые миллиарды
19 сентября 2021, 12:50
Во Франции призывают "как можно быстрее" признать Крым российским
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.