Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

"Безвольная марионетка": эксперт объяснил поведение Зеленского по поводу встречи с Путиным

06 октября 2021, 22:45  •  127 • Политика
Владимир Путин. Фото: pixabay.com
Лидер Незалежной действует по указке западных партнеров
Странному поведению президента Украины Владимира Зеленского по вопросу возможной личной встречи с главой России Владимиром Путиным нашлось объяснение – украинский лидер исполняет указания, данные ему из США и Евросоюза.
Так директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков прокомментировал информацию о том, что Кремль еще несколько месяцев назад направил в Киев проект потенциальных решений по итогам переговоров между Путиным и Зеленским. По данным "Коммерсанта", Москва представила список из 12 пунктов, каждый из которых касался двусторонних отношений между РФ и Незалежной.
По мнению политолога, на самом деле Владимир Александрович не боится встретиться тет-а-тет с Владимиром Владимировичем, поскольку "хамоват" и чувствует поддержку со стороны Вашингтона и Брюсселя. Он действительно стремится к переговорам с Путиным, но только для того, чтобы навязать Москве тему обсуждения внутриукраинского конфликта в Донбассе как украино-российского.
Пан Зеленский хочет утвердить некие договоренности, чтобы их потом исполняла исключительно Москва, а не киевский режим. Помимо этого, лидер Незалежной пытается пропихнуть в переговорный процесс тему Крыма, которую РФ раз и навсегда уже закрыла и неоднократно об этом заявила. Россия готова обсуждать с Украиной лишь двусторонние отношения,  в частности, прямые закупки нашего газа, возвращение дипломатов и прочее.
Однако экс-комик не принимает самостоятельных решений, уверен Марков, поэтому даже тему поставок топлива из России он не сможет обсуждать без указки западных партнеров.
"Зеленский возглавляет не правительство страны, а марионеточный оккупационный режим, который, прежде всего, выполняет приказы внешнего центра управления, а не руководствуется интересами Украины... Таким образом, Зеленский избегает Путина, потому что является безвольной марионеткой", – заявил изданию "ПолитРоссия" Марков.
На публикацию в "Ъ" уже обратили внимание и на берегах Днепра. Так, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский лидер может встретиться с Путиным дляобсуждения повестки дня двух стран, но лишь после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут вопросы "оккупации Россией части территорий", передает УНИАН.
Значит, в ближайшие годы такие переговоры вряд ли можно ждать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





127
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в ту...
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах ...
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"
03 октября 2021, 16:35
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом расплатой
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
03 октября 2021, 18:20
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины
30 сентября 2021, 16:30
"Об С-400 не жалеем". Эрдоган сделал выбор между Байденом и Путиным
30 сентября 2021, 14:40
В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.