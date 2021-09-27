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"Без преувеличения": украинский МИД назвал речь Зеленского одной из самых сильных в ООН

27 сентября 2021, 10:35  •  97 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В ведомстве воспели хвалебную оду главе государства
Речь украинского лидера Владимира Зеленского в ходе минувшей сессии Генассамблеи ООН оказалась одной из самой сильных. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба.
По мнению главы украинского МИД, лидер был предельно четок, донося до мира позицию официального Киева, а его обращение произвело неизгладимое впечатление. Более того, это признают даже зарубежные коллеги Киева.
"Могу без преувеличения сказать, что была одна из самых сильных речей этой Генеральной Ассамблеи ООН", – высказался глава украинской дипломатии.
В ходе рабочей поездки и встреч с главами других государств президент Украины поднимал тему "Северного потока – 2". Кулеба заявил, комментируя итоги, что украинской стороне удалось услышать от коллег подтверждение противодействию проекту, а также засвидетельствовать сигналы Анкары о взаимодействии с Киевом в энергетической сфере, передает РИА ФАН.
Во время своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи в Соединенных Штатах Зеленский обвинил Россию в нарушении своих утверждений о важности сохранения действующей архитектуры межгосударственного взаимодействия и свободы слова, а затем перешел на русский язык, приведя заявление главы РФ Владимира Путина о последстиях попыток расшатывания авторитета самой ООН. Запутавшийся украинский лидер заявил, что президент Росии озвучивал это в своей мюнхенской речи 14-летней давности и на Генассамблее ООН в 2015 году, однако к мюнхенскому выступлению Путина произнесенные слова не имеют никакого отношения.

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