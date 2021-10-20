Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
Главная / Политика

"Беседа с психологом": Захарова дала жесткую оценку антироссийскому выпаду Британии

20 октября 2021, 09:20  •  87 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипломат красочно описала состояние нынешних западных политиков
В ряде европейских стран под верховенством США внешняя политика строится на противостоянии с нашим государством. С течением времени антироссийская риторика только обостряется. Недавнее скандальное заявление главы британской обороны прокомментировала представительница МИД Мария Захарова.
Стоит отметить, что руководитель штаба обороны Британии Николас Картер ничего по сути нового не сказал. Высокопоставленный иностранец объявил, что Россия – это "системный хронический вызов" для просвещенных стран коллективного Запада и в целом чуть ли не сосредоточение мирового зла, пишет РИА "Новости".
Сотрудница внешнеполитического ведомства России метко заметила, что подобного рода хронические жалобы больше похожи на "цитаты из беседы с психологом". Захарова обратила внимание, что нынешняя политика наших партнеров с западной части света вызывает опасения с точки зрения их вменяемости.
Госслужащая удивляется, что британские политики почему-то с ужасом смотрят на выстраивание многополярного мира. Дипломат напомнила, что такие условия позволяют развиваться здоровой конкуренции и защищают интересы большинства государств. В то же время, однополярность под началом натовских руководителей приведет только к разладу на мировой арене. Своим мнением Захарова поделилась в личном телеграмм-канале.
Тем временем, обвинения нашей страны во всех грехах не прекращаются. Недавно глава Пентагона назвал Российскую Федерацию виновницей конфликта в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





87
Источник
Похожие новости
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России с альянсом
20 октября 2021, 02:20
Болевое решение: что сулят дополнительные выходные россиянам и бизнесу
20 октября 2021, 00:00
Русские подлодки заставили главу Штаба обороны Великобритании заявить о "критической угрозе"
20 октября 2021, 07:35
Украинский генерал придумал новый способ воевать с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист побл...
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 01:45
США не выдержали конкуренции с русским газом - в ход пошли грязные методы
20 октября 2021, 01:45
"Радужное лобби" осадили из Шотландии: "Маму" удалить не позволим
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 18:55
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
17 октября 2021, 08:25
Почему парижанки должны завидовать москвичкам
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
14 октября 2021, 12:45
США не смогли переварить "горькую пилюлю" из России
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.