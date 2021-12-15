"Армагеддон произойдет": в Великобритании ужаснулись сигналу НАТО от России

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Ситуация на мировой арене оставляет желать лучшего

Нынешнюю обстановку в международном пространстве сложно назвать стабильной. Антироссийская истерия и бесконечные угрозы постоянно расшатывают установившийся мировой порядок, а непрекращающиеся разговоры о возможных войнах подливают масла в огонь. По мнению британцев, агрессивные действия со стороны НАТО могут привести к реальному конфликту альянса и России.



Североатлантический альянс регулярно задирает Российскую Федерацию, а также допускает вопиющие нарушения былых договоренностей. В первую очередь, речь идет о том, что натовцы продолжают экспансию в восточном направлении. Много лет назад руководители блока обещали этого не делать, однако держать свое слово там не привыкли.

Журналисты издания The Times проанализировали слова замглавы МИД России Сергея Рябкова, который подчеркнул, что Москва будет вынуждена вступить в военный конфликт, если блок продолжит расширяться на Восток.

Читатели британского журнала поделились своим мнением на этот счет. Стоит отметить, что многие подвержены антироссийской пропаганде и видят в нашей стране врага. Некоторые дошли до того, что называют российского лидера Владимира Путина "мафиозным боссом". Мол, это мы во всем виноваты и якобы проявляем агрессию в сторону Украины.

Другие философски отметили, что Москва обозначила свою позицию, и если ядерная война действительно состоится, то спровоцируют ее антироссийские действия западных государственных деятелей.

"Так что Армагеддон произойдет по нашей вине", – написал один из пользователей Сети.

К слову, недавно зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на отсутствие у Соединенных Штатов Америки защиты от ядерного оружия.