Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Турецкий президент не прочь прибрать к рукам Незалежную

Глава турецкого государства Реджеп Эрдоган в последнее время позволяет себе достаточно скандальные высказывания по поводу Украины и Крыма. По мнению известного политолога Семена Уралова, такие действия говорят о намерениях Турции подмять под себя Незалежную в будущем.



Недавно турецкий главнокомандующий в очередной раз заявил, что считает возвращение Крымского полуострова в состав Российской Федерации незаконным. Эрдоган призвал мировое сообщество бороться за целостность Украины, а также отстаивать интересы крымских татар. Уралов считает: такая воинственная риторика демонстрирует, что у Анкары есть свои большие интересы в украинском государстве.

Политолог пояснил, что турки ждут момента, когда Незалежную покинут американские кураторы. В этот момент Анкара постарается внедриться в государство и установить там свои законы. Турция понимает: если Украина останется один на один с Россией, ситуация в этом государстве резко изменится. Дело в том, что киевская элита весьма продажна – если бы американцы не сунули туда свой нос и кошелек, Москва нашла бы способ договориться с незалежными.

Тем временем, действия Белого дома так и не увенчались успехом. Развязывать войну с Россией Украина опасается. Таким образом, рано или поздно Вашингтон должен уйти из этого государства не солоно хлебавши.

"Антироссийское хамство Эрдогана правильно расценивать как заявку на борьбу за украинское наследство после ухода США из региона", – подчеркнул Уралов.

Кстати, скоро Эрдоган прилетит в гости к главе России Владимиру Путину. Недавно турецкий лидер поделился ожиданиями от предстоящей встречи.